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В этом году АО "КОМИНБАНК" отмечает юбилей – 30 лет работы на рынке Украины. Во время войны банк не только устойчиво удерживает свой участок финансового фронта, но и продолжает развитие сети.

На днях новое отделение COMINBANK открылось во Львове.

Открытие уже третьего отделения в легендарном "городе Льва" имеет обоснование. Банкиры отмечают, что внутренняя миграция привела к увеличению количества транзакций в западных регионах страны. Большое количество компаний релоцировало свои команды во Львов. Также есть данные, что во Львове и в Ужгороде оживился спрос на аренду индивидуальных сейфов.

" Сейчас во Львовской области стартовали тысячи новых предпринимательских инициатив. Мы восхищаемся людьми, которые сегодня делают невероятное — смелые и целеустремленные, они гибко приспосабливаются к форс-мажорным обстоятельствам, предоставляют рабочие места, запускают производства, передают часть прибыли на поддержку ВСУ. COMINBANK всеми силами готов содействовать работе таких предпринимателей. Ведь речь идёт о глобальном вопросе взаимоподдержки и устойчивости целой страны. Вместе мы работаем, чтобы Украина как можно быстрее победила. Поэтому уже третье наше отделение успешно открывается во Львове. Поток клиентов и запросов здесь очень интенсивный", — комментирует Глава Правления COMINBANK, Татьяна Путинцева.

Даже на фоне войны банку удаётся укреплять статус надёжного финансового партнера. За последние 1,5 года новые отделения запускались почти ежемесячно в разных городах — Киев, Львов, Одесса, Ужгород, Запорожье, Винница, Житомир, Черкассы, Борисполь, Белая Церковь, Ковалёвка, Каменское, Измаил и другие. Сегодня почти во всех регионах страны юридические и физические лица могут получить полный спектр банковских услуг в отделениях COMINBANK. Как только это будет безопасно, в планах команды возобновить работу в Донецкой и Херсонской областях.

Come IN в города Украины!

Активное расширение географии присутствия вдохновило банк-юбиляр оказать почтение городам Украины в своей коммуникации. В начале года в соцсети банка появилась рубрика "Come IN в города Украины". Публикации освещают ценные и интересные исторические факты, ведь по убеждению банкиров, каждый из городов нашего государства является хранителем героической славы нации.

"Каждый раз, когда на карте появляется новая геометка с символикой нашего банка — это большая радость и большая ответственность. Мы становимся частью того города, где работаем, поэтому не упускаем возможность рассказать друзьям и партнёрам о местных "изюминках", — комментирует Путинцева.