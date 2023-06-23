UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

COMINBANK: за время войны открыто 19 новых отделений p

Цей матеріал також доступний українською
23.06.2023, 13:00
COMINBANK: за время войны открыто 19 новых отделений - Фото

На правах рекламы

В этом году АО "КОМИНБАНК" отмечает юбилей – 30 лет работы на рынке Украины. Во время войны банк не только устойчиво удерживает свой участок финансового фронта, но и продолжает развитие сети.

На днях новое отделение COMINBANK открылось во Львове.

Открытие уже третьего отделения в легендарном "городе Льва" имеет обоснование. Банкиры отмечают, что внутренняя миграция привела к увеличению количества транзакций в западных регионах страны. Большое количество компаний релоцировало свои команды во Львов. Также есть данные, что во Львове и в Ужгороде оживился спрос на аренду индивидуальных сейфов.

" Сейчас во Львовской области стартовали тысячи новых предпринимательских инициатив. Мы восхищаемся людьми, которые сегодня делают невероятное — смелые и целеустремленные, они гибко приспосабливаются к форс-мажорным обстоятельствам, предоставляют рабочие места, запускают производства, передают часть прибыли на поддержку ВСУ. COMINBANK всеми силами готов содействовать работе таких предпринимателей. Ведь речь идёт о глобальном вопросе взаимоподдержки и устойчивости целой страны. Вместе мы работаем, чтобы Украина как можно быстрее победила. Поэтому уже третье наше отделение успешно открывается во Львове. Поток клиентов и запросов здесь очень интенсивный", — комментирует Глава Правления COMINBANK, Татьяна Путинцева.

Даже на фоне войны банку удаётся укреплять статус надёжного финансового партнера. За последние 1,5 года новые отделения запускались почти ежемесячно в разных городах Киев, Львов, Одесса, Ужгород, Запорожье, Винница, Житомир, Черкассы, Борисполь, Белая Церковь, Ковалёвка, Каменское, Измаил и другие. Сегодня почти во всех регионах страны юридические и физические лица могут получить полный спектр банковских услуг в отделениях COMINBANK. Как только это будет безопасно, в планах команды возобновить работу в Донецкой и Херсонской областях.

Come IN в города Украины!

Активное расширение географии присутствия вдохновило банк-юбиляр оказать почтение городам Украины в своей коммуникации. В начале года в соцсети банка появилась рубрика "Come IN в города Украины". Публикации освещают ценные и интересные исторические факты, ведь по убеждению банкиров, каждый из городов нашего государства является хранителем героической славы нации.

"Каждый раз, когда на карте появляется новая геометка с символикой нашего банка — это большая радость и большая ответственность. Мы становимся частью того города, где работаем, поэтому не упускаем возможность рассказать друзьям и партнёрам о местных "изюминках", комментирует Путинцева.

коминбанкcominbank
Еще по теме
Последние новости
Спецпроекты
 