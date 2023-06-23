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COMINBANK: за час війни відкрито 19 нових відділень p

Этот материал также доступен на русском
23.06.2023, 13:00
COMINBANK: за час війни відкрито 19 нових відділень - Фото

На правах реклами

В цьому році АТ "КОМІНБАНК" відзначає ювілей — 30 років роботи на ринку України. Під час війни банк не лише стійко тримає свою ділянку фінансового фронту, але й продовжує розвиток мережі.

Днями нове відділення COMINBANK відкрилося у Львові.

Відкриття вже третього відділення саме у Місті Лева має обґрунтування. Банкіри зазначають, що внутрішня міграція призвела до збільшення кількості транзакцій у західних регіонах країни. У Львів релокувала свої команди велика кількість компаній. Також є дані, що у Львові та Ужгороді пожвавився попит на оренду індивідуальних сейфів.

"Зараз на Львівщині стартували тисячі нових підприємницьких ініціатив. Ми захоплюємося цими людьми, які сьогодні роблять неймовірне — сміливі і цілеспрямовані, вони гнучко пристосовуються до форс-мажорних обставин, надають робочі місця, запускають виробництва, передають частину прибутку на потреби ЗСУ. COMINBANK всіма силами готовий сприяти роботі таких підприємців. Бо мова про глобальне питання взаємопідтримки і стійкості цілої країни. Разом ми працюємо, щоб Україна якнайшвидше перемогла. Власне тому вже третє наше відділення успішно відкривається у Львові. Потік клієнтів і запитів тут дуже інтенсивний", — коментує Голова Правління COMINBANK, Тетяна Путінцева.

Навіть на тлі війни банку вдається посилювати статус надійного фінансового партнера. За останні 1,5 року нові відділення запускалися майже щомісяця у різних містах — Київ, Львів,  Одеса, Ужгород, Запоріжжя, Вінниця, Житомир, Черкаси, Бориспіль, Біла Церква, Ковалівка, Кам’янське, Ізмаїл та інші. Сьогодні майже у всіх регіонах держави у відділеннях COMINBANK юридичні та фізичні особи можуть отримати повний спектр банківських послуг. Як тільки це буде безпечно, у планах команди відновити роботу в Донецькій та Херсонській областях.

Come IN до міст України!

Активне розширення географії присутності надихнуло банк-ювіляр вшанувати міста України у своїй комунікації. На початку року у соцмережі банку з’явилася рубрика "Come IN до міст України". Публікації висвітлюють цінні та цікаві історичні факти, тому що, на переконання банкірів, кожне з міст нашої держави береже героїчну славу нації. 

"Щоразу, коли на мапі з’являється нова геомітка із символікою нашого банку це велика радість і велика відповідальність. Ми стаємо частиною того міста, де працюємо, а відтак маємо чудову нагоду розповісти партнерам і друзям про його "родзинки", — коментує очільниця.

ComInBankКОМІНБАНК
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