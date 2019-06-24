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24.06.2019, 09:29

Депозитные ставки в банках Украины падают

Депозитные ставки в банках Украины падают

Обзор актуальных процентных ставок по депозитам, проведенный Liga.net (данные на 24.06.2019)

За последние две недели средние депозитные ставки снизились. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net (данные на 24.06.2019).

 

Динамика средних процентных ставок по депозитам

Средние ставки по депозитам в гривне

Максимально просела доходность вкладов в гривне на срок от 6 до 12 месяцев (на 0,55 п.п. до 14,13% годовых). Снизилась средняя ставка и для депозитов периодом от 3 до 6 месяцев, на 0,10 п.п. до 13,97% годовых. Вклады периодом до месяца не изменили стоимость и по-прежнему предлагают 10,5% годовых. Бессрочные сбережения предлагают 8,24% годовых. Вклады сроком от 1 до 3 месяцев подорожали на 0,01 п.п. до 12,04% годовых. А вклады на сроки свыше года подорожали на 0,77 п.п. до 14,74% годовых.

Средние ставки по депозитам в долларах

Что касается валютных сбережений, лидерами снижения доходности стали вклады в долларах периодом от 6 месяцев до года, их средняя ставка сбросила 0,60 п.п. и составляет 2,34% годовых. Подешевели и депозиты на сроки свыше года (на 0,09 п.п. до 2,94% годовых). Не изменились в цене средние ставки для вкладов на периоды до месяца (1,33%) и до 3 месяцев (1,21%). Бессрочные сбережения предлагают 0,64% годовых. Выросли в цене депозиты сроком от 3 до 6 месяцев, на 0,68 п.п. до 3,03% годовых.

Средние ставки по депозитам в евро

Средняя ставка по бессрочным сбережениям не изменилась о составляет 0,50% годовых. Вклады на срок менее месяца предлагают доходность 0,97% годовых, а от месяца и до 3 – 1,19% годовых. Снизилась стоимость депозитов на период от 6 до 12 месяцев (на 0,47 п.п. до 1,60% годовых). Вклады сроком свыше года сбросили 0,22 п.п. и предлагают 2,07% годовых. Подорожали сбережения периодом от 3 до 6 месяцев, на 0,69 п.п. до 2,29% годовых.

 

Средние процентные ставки по депозитам

*Обзор составлен на основании данных по 139 депозитным  программам от 28 украинских банков, дата последнего обновления – 24.06.19

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Теги: депозиты, процентные ставки
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