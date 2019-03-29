Должны ли банки выдавать справки об отсутствии долга по кредиту

Полное выполнение кредитного обязательства не требует дополнительного подтверждения от банка. Об этом сообщает ЛІГА:ЗАКОН.Бизнес со ссылкой на постановление Верховного суда.

Согласно документу, в 2009 году ПриватБанк разорвал кредитный договор с физлицом и через суд взыскал с должника всю сумму кредитной задолженности.

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Заемщик выполнил это требование, потребовав у банка выдать справку об отсутствии задолженности по кредитному договору.

Но учитывая то, что заемщик полностью выполнил свое кредитное обязательство перед банком, Верховный Суд пришел к выводу, что финучреждение может не выдавать справку об отсутствии задолженности.

Наличие или отсутствие такой справки не влияет на права истца, отметили юристы.