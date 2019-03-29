Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
29.03.2019, 16:56

Должны ли банки выдавать справки об отсутствии долга по кредиту

Должны ли банки выдавать справки об отсутствии долга по кредиту

Банки не обязаны выдавать заемщикам справки об отсутствии долга по кредиту

Полное выполнение кредитного обязательства не требует дополнительного подтверждения от банка. Об этом сообщает ЛІГА:ЗАКОН.Бизнес со ссылкой на постановление Верховного суда.

Согласно документу, в 2009 году ПриватБанк разорвал кредитный договор с физлицом и через суд взыскал с должника всю сумму кредитной задолженности.

Реклама

Заемщик выполнил это требование, потребовав у банка выдать справку об отсутствии задолженности по кредитному договору.

Но учитывая то, что заемщик полностью выполнил свое кредитное обязательство перед банком, Верховный Суд пришел к выводу, что финучреждение может не выдавать справку об отсутствии задолженности.

Наличие или отсутствие такой справки не влияет на права истца, отметили юристы.

Отправить:
Распечатать:
Теги: кредитный долг
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 