Доллар дешевеет: Какой курс доллара в банках 30 октября

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Какой наличный курс доллара

В среду, 30 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 3 коп. и составляет 41,13 грн. Курс продаж опустился на 4 коп. до 41,63 грн.

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Минимальный курс покупки доллара в банках составляет – 40,6 грн, максимальный – 41,35 грн. Для продажи минимальный курс – 41,5 грн, максимальный – 41,8 грн.

Наличный курс евро в банках

Средний курс покупки евро снизился на 7 коп. и составляет 44,46 грн. Курс продажи снизился на 6 коп. до 45,18 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет – 43,5 грн, максимальный – 44,8 грн. Для продажи минимальный курс – 45 грн, а максимальный – 45,4 грн.

Какой курс польского злотого

Средний курс покупки польского злотого повысился на 2 коп. и составляет 10,04 грн, курс продажи вырос на 1 коп. до 10,55 грн.

Минимальный курс покупки злотого составляет – 9,5 грн, максимальный – 10,26 грн. Для продажи минимальный курс – 10,38 грн, а максимальный – 11 грн.

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