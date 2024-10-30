Долар дешевшає: Який курс долара в банках 30 жовтня
Який готівковий курс долара
У середу, 30 жовтня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з вівторком, впав на 3 коп. і становить 41,13 грн. Курс продажу опустився на 4 коп. до 41,63 грн.
Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 40,6 грн, максимальний – 41,35 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,5 грн, максимальний – 41,8 грн.
Готівковий курс євро в банках
Середній курс купівлі євро знизився на 7 коп. і становить 44,46 грн. Курс продажу зменшився на 6 коп. до 45,18 грн.
Мінімальний курс купівлі для євро становить – 43,5 грн, максимальний – 44,8 грн. Для продажу мінімальний курс – 45 грн, а максимальний – 45,4 грн.
Який курс польського злотого
Середній курс купівлі польського злотого підвищився на 2 коп. і становить 10,04 грн, курс продажу зріс на 1 коп. до 10,55 грн.
Мінімальний курс купівлі злотого становить – 9,5 грн, максимальний – 10,26 грн. Для продажу мінімальний курс – 10,38 грн, а максимальний – 11 грн.
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