Долар дешевшає: Який курс долара в банках 30 жовтня

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Який готівковий курс долара

У середу, 30 жовтня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з вівторком, впав на 3 коп. і становить 41,13 грн. Курс продажу опустився на 4 коп. до 41,63 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить – 40,6 грн, максимальний – 41,35 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,5 грн, максимальний – 41,8 грн.

Готівковий курс євро в банках

Середній курс купівлі євро знизився на 7 коп. і становить 44,46 грн. Курс продажу зменшився на 6 коп. до 45,18 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить – 43,5 грн, максимальний – 44,8 грн. Для продажу мінімальний курс – 45 грн, а максимальний – 45,4 грн.

Який курс польського злотого

Середній курс купівлі польського злотого підвищився на 2 коп. і становить 10,04 грн, курс продажу зріс на 1 коп. до 10,55 грн.

Мінімальний курс купівлі злотого становить – 9,5 грн, максимальний – 10,26 грн. Для продажу мінімальний курс – 10,38 грн, а максимальний – 11 грн.

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