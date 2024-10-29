Кошти у керівників МСЕК можуть бути конфісковані – голова Верховного Суду
Правова система України має механізми для конфіскації коштів, які були незаконно отримані та вилучені під час обшуків у керівників обласних МСЕК. Про це повідомив голова Верховного Суду Станіслав Кравченко, передає Укрінформ.
Голова Верховного Суду нагадав, що в Україні діють як загальна, так і спеціальна конфіскація, яка може бути застосована до коштів, здобутих злочинним шляхом. Він додав, що законодавство у сфері боротьби з корупцією суттєво змінилося за останні роки, включно з новими положеннями щодо незаконного збагачення.
"Тобто теоретично у керівників МСЕК можуть конфіскувати кошти як по процедурі загальної конфіскації, так і спеціальної конфіскації",- додав голова ВС.
Кошти від конфіскації, за його словами, потрапляють на спеціальний рахунок Держказначейства.
Проте Кравченко зазначив, що в Україні діє принцип презумпції невинуватості, і до підтвердження факту незаконності отримання коштів застосування конфіскації неможливе.
"Це має бути чітко визначена процедура. Якщо кошти визнані неправомірною вигодою в рамках кримінальної справи, то вони підлягають конфіскації", – підкреслив він.
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