Средства у руководителей МСЭК могут быть конфискованы – председатель Верховного Суда

Теоретически у руководителей МСЭК могут конфисковать средства как по процедуре общей конфискации, так и специальной конфискации

Наличные, которые нашли во время обысков у главы Хмельницкого МСЭК (Фото: ГБР)

У правовой системы Украины есть механизмы для конфискации средств, незаконно полученных и изъятых во время обысков у руководителей областных МСЭК. Об этом сообщил глава Верховного Суда Станислав Кравченко, передает Укринформ.

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Председатель Верховного Суда напомнил, что в Украине действуют как общая, так и специальная конфискация, которая применима к средствам, полученным преступным путем. Он добавил, что законодательство в сфере борьбы с коррупцией существенно изменилось за последние годы, включая новые положения о незаконном обогащении.

"То есть теоретически у руководителей МСЭК могут конфисковать средства как по процедуре всеобщей конфискации, так и специальной конфискации", – добавил глава ВС.

Средства от конфискации, по его словам, попадают на специальный счет Госказначейства.

Однако Кравченко отметил, что в Украине действует принцип презумпции невиновности, и до подтверждения факта незаконности получения средств применение конфискации невозможно.

"Это должна быть четко определенная процедура. Если средства признаны неправомерной выгодой в рамках уголовного дела, то они подлежат конфискации", – подчеркнул он.