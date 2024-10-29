Средства у руководителей МСЭК могут быть конфискованы – председатель Верховного Суда
У правовой системы Украины есть механизмы для конфискации средств, незаконно полученных и изъятых во время обысков у руководителей областных МСЭК. Об этом сообщил глава Верховного Суда Станислав Кравченко, передает Укринформ.
Председатель Верховного Суда напомнил, что в Украине действуют как общая, так и специальная конфискация, которая применима к средствам, полученным преступным путем. Он добавил, что законодательство в сфере борьбы с коррупцией существенно изменилось за последние годы, включая новые положения о незаконном обогащении.
"То есть теоретически у руководителей МСЭК могут конфисковать средства как по процедуре всеобщей конфискации, так и специальной конфискации", – добавил глава ВС.
Средства от конфискации, по его словам, попадают на специальный счет Госказначейства.
Однако Кравченко отметил, что в Украине действует принцип презумпции невиновности, и до подтверждения факта незаконности получения средств применение конфискации невозможно.
"Это должна быть четко определенная процедура. Если средства признаны неправомерной выгодой в рамках уголовного дела, то они подлежат конфискации", – подчеркнул он.
- 22 октября ВРУ и Минздрав получили поручение разработать законопроект по ликвидации МСЭК до конца 2024 года.
- В тот же день глава СБУ сообщил, что в 2024 году 64 чиновника МСЭК получили подозрения в совершении преступлений, а еще девять человек осуждены.
- А генпрокурор Костин подал в отставку на фоне скандала с раздачей инвалидностей в МСЭК.
- 23 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что МСЭК ликвидируют до 28 октября.
- 26 октября в НАПК заявили, что конфискация активов руководителей МСЭК невозможна из-за пробелов в законодательстве, которое разрешает только наказание за недостоверное декларирование.