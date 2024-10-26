Конфискация активов руководителей МСЭК невозможна: в НАПК объяснили почему

Наличные, которые нашли во время обысков у главы Хмельницкого МСЭК. Фото: ДБР

Для сотрудников медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) действующее законодательство предусматривает ответственность только за внесение ложных сведений в декларации об имуществе и доходах, но не разрешает конфискацию необоснованных активов. Об этом заявил глава Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Виктор Павлущик в эфире национального телемарафона, сообщает БизнесЦензор.

По его словам, привлечь представителей МСЭК к ответственности можно только по статье о недостоверном декларировании. Дополнительные механизмы финансового контроля, такие как незаконное обогащение и конфискация необоснованных активов, не распространяются на работников МСЭК, поскольку их деятельность не подпадает под соответствующие статьи законодательства.

"Чтобы обеспечить возможность применения санкций за незаконное обогащение или конфискацию необоснованных активов, нужны изменения в Уголовный и Гражданский процессуальный кодексы. Мы уже работаем над проектами изменений во исполнение решения СНБО", — пояснил Павлущик.

Глава НАПК также отметил, что работники МСЭК стали декларантами только в 2023 году, тогда как раньше их финансовая деятельность не контролировалась. За этот год НАПК начало полную проверку первых семи деклараций представителей МСЭК, из которых три проверки уже завершены.

Согласно статье 366-2 Уголовного кодекса Украины "Декларирование недостоверной информации", за такое правонарушение предусмотрен штраф от 3000 до 5000 не облагаемых налогом минимумов доходов, или общественные работы на срок до 240 часов, или ограничение свободы до двух лет. Однако конфискация имущества настоящей статьей не предусмотрена.

В то же время статья 368-5 УКУ "Незаконное обогащение" налагает более суровые наказания в виде лишения свободы до 10 лет с возможностью конфискации имущества. В случаях с необоснованными активами законодательство предусматривает возможность их конфискации через механизм гражданской конфискации по иску прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры, однако для этого требуются дополнительные законодательные изменения.