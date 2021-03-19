Доллар дорожает, а евро дешевеет. Итоги торгов на межбанке
19.03.2021, 17:08
Иллюстративное фото: 8photo/freepik.com
В пятницу, 19 марта, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,685/27,705, к закрытию котировки составили 27,70/27,72.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,685, максимальные – 27,73. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,705, максимальные – 27,745.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 33,0420/33,0631, к закрытию котировки составили 32,9214/32,9452.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3735/0,3739, к закрытию котировки составили 0,3740/0,3744.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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