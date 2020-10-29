Доллар дорожает, евро дешевеет. Наличный курс

В четверг, 29 октября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 3,55 коп и составляет 28,315 грн. Курс продажи вырос на 4,1 коп – до 28,564 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 28,15 грн, максимальный – 28,45 грн. Для продажи минимальный курс – 28,48 грн, максимальный – 28,75 грн.

Средний курс покупки евро упал на 1,25 коп и составляет 33,064 грн. Средний курс продажи упал на 3,25 коп и составляет 33,588 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 32,7 грн, максимальный – 33,23 грн. Для продажи минимальный курс – 33,37 грн, максимальный – 33,8 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,9 коп и составляет 3,301 грн. Средний курс продажи упал на 2,8 коп и составляет 3,767 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,5 грн за 10 российских рублей, максимальный – 3,57 грн. Для продажи минимальный курс – 3,61 грн, максимальный – 4 грн.

Анна Ишутина

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