Доллар и евро подешевели. Итоги торгов на межбанке

В понедельник, 11 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,25/28,27, к закрытию котировки составили 28,14/28,16.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,135, максимальные – 28,25. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,155, максимальные – 28,27.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 34,4141/34,4385, к закрытию котировки составили 34,1507/34,1749.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3779/0,3783, к закрытию котировки составили 0,3759/0,3763.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Анна Ишутина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.