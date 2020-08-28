Доллар и евро подорожали. Итоги торгов на межбанке

В пятницу, 28 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,445/27,47, к закрытию котировки составили 27,475/27,50.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,445, максимальные – 27,475. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,47, максимальные – 27,50.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 32,5662/32,5959, к закрытию котировки составили 32,6512/32,6782.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3680/0,3687, к закрытию котировки составили 0,3693/0,3698.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Анна Ишутина

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