Доллар и евро подорожали. Курс валют НБУ
13.11.2023, 09:00
Фото: Елизавета Сергеенко/пресс-центр НБУ
Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 13 ноября курс гривни по отношению к доллару снизился на 4 копейки до 36,0779/долл. По отношению к евро национальная валюта сбросила 2 копейки – 38,5420/евро.
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