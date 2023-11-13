Долар та євро подорожчали. Курс валют НБУ
13.11.2023, 09:00
Фото: Єлизавета Сергієнко/пресцентр НБУ
Відповідно до офіційного курсу Національного банку України, 13 листопада курс гривні відносно долара знизився на 4 копійки до 36,0779/дол. Стосовно євро національна валюта скинула 2 копійки – 38,5420/євро.
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