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Німеччина виділила €10 млн на створення в Україні центрів передових досліджень

Этот материал также доступен на русском
11.11.2023, 10:50
Німеччина виділила €10 млн на створення в Україні центрів передових досліджень - Фото
Фото: facebook.com/oksenlisovyi

В Україні створять центри передових досліджень за підтримки уряду Німеччини, на проєкти виділили близько 10 млн євро, повідомив міністр освіти й науки України Оксен Лісовий.

Центри працюватимуть завдяки фінансуванню німецької сторони та під керівництвом провідних німецьких і українських учених.

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"Центри допоможуть українським ученим вивести дослідження й знання на новий рівень, співпрацювати з німецькими науковцями, обмінятися досвідом та здобути нові навички. Переконаний, що результатом цього проєкту стануть прикладні й ефективні наукові рішення, які потрібні світу вже зараз", – зазначив Лісовий.

Центр передового дослідження природних сполук CENtR працюватиме у Львові для розроблення стратегій відкриття й медичного застосування нових біоактивних протиінфекційних засобів. Головний партнер у Німеччині – Інститут фармацевтичних досліджень імені Гельмгольца (Саарланд).

Центр передового дослідження квантових матеріалів GU-QuMat побудують у Києві для пошуку нових квантових матеріалів для створення технологій майбутнього. Головний партнер – Інститут дослідження твердого тіла й матеріалів імені Лейбніца (Дрезден).

Центр передового дослідження плазмових технологій PLASMA-SPIN-ENERGY розташують у Харкові. Спільно з Інститутом мікроструктурної фізики імені Макса Планка (Мюнхен) центр працюватиме над використанням плазмових технологій у виробництві спінтронних компонентів, які зокрема є основою для комп’ютерів наступного покоління.

Центр передового дослідження німецько-української та європейської історії ХХ століття ЕUU20 у Львові вивчатиме правління двох основних злочинних режимів європейської історії минулого століття – нацистської Німеччини та Радянського Союзу за часів Сталіна. Головним партнером у дослідженнях буде Мюнхенський університет Людвіга-Максиміліана.

Наталія Софієнко
Німеччинаінвестиції в Україну
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