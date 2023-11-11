Германия выделила €10 млн на создание в Украине центров передовых исследований

В Украине создадут центры передовых исследований при поддержке правительства Германии, на проекты выделили около 10 млн евро, сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовый.

Центры будут работать благодаря финансированию немецкой стороны и под руководством ведущих немецких и украинских ученых.

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"Центры помогут украинским ученым вывести исследования и знания на новый уровень, посотрудничать с немецкими учеными, обменяться опытом и получить новые навыки. Убежден, что результатом этого проекта станут прикладные и эффективные научные решения, которые нужны миру уже сейчас", – отметил Лисовый.

Центр передового исследования природных соединений CENtR будет работать во Львове по разработке стратегий открытия и медицинского применения новых биоактивных противоинфекционных средств. Главный партнер Германии – Институт фармацевтических исследований имени Гельмгольца (Саарланд).

Центр передового исследования квантовых материалов GU-QuMat будет построен в Киеве для поиска новых квантовых материалов для создания технологий будущего. Главный партнер – Институт исследования твердого тела и материалов имени Лейбница (Дрезден).

Центр передового исследования плазменных технологий PLASMA-SPIN-ENERGY разместят в Харькове. Совместно с Институтом микроструктурной физики имени Макса Планка (Мюнхен) центр будет работать над использованием плазменных технологий в производстве спинтронных компонентов, которые, в частности, являются основой для компьютеров следующего поколения.

Центр передового исследования немецко-украинской и европейской истории ХХ века ЕUU20 во Львове будет изучать правление двух основных преступных режимов европейской истории прошлого века – нацистской Германии и Советского Союза при Сталине. Главным партнером в исследованиях будет Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана.