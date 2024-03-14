Доллар и евро в банках дорожают. Наличные курсы валют
В четверг, 14 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 16 коп. и составил 38,52 грн. Курс продаж увеличился на 14 коп. — до 39,06 грн.
Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 38 грн, максимальный – 38,75 грн. Для продажи минимальный курс – 38,9 грн, максимальный – 39,3 грн.
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Средний курс покупки евро вырос на 26 коп. и составляет 42,03 грн. Курс продажи поднялся на 22 коп. — до 42,83 грн.
Минимальный курс покупки для евро составляет 41,25 грн, максимальный – 42,4 грн. Для продажи минимальный курс – 42,69 грн, а максимальный – 43 грн.
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