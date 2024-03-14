Долар та євро в банках дорожчають. Готівкові курси валют

Долар подорожчав на 16 копійок, євро – на 26

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У четвер, 14 березня, середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівнюючи з середою, виріс на 16 коп. і склав 38,52 грн. Курс продажу збільшився на 14 коп. — до 39,06 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 38 грн, максимальний – 38,75 грн. Для продажу мінімальний курс – 38,9 грн, максимальний – 39,3 грн.

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Середній курс купівлі євро виріс на 26 коп. і складає 42,03 грн. Курс продажу піднявся на 22 коп. — до 42,83 грн.

Мінімальний курс покупки для євро становить 41,25 грн, максимальний – 42,4 грн. Для продажу мінімальний курс – 42,69 грн, а максимальний – 43 грн.

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