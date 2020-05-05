Доллар и евро в банках вновь подешевели

Во вторник, 5 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 1,5 коп и составляет 26,8333 грн. Курс продажи упал на 2,2 коп – до 27,17 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составил – 26,7 грн, максимальный - 26,95 грн. Для продажи минимальный курс – 27,05 грн, максимальный – 27,6 грн.

Средний курс покупки евро упал на 5,33 коп и составляет 28,9483 грн. Средний курс продажи упал на 2,13 коп до 29,6170 грн. Минимальный курс покупки для евро составил – 28,35 грн, максимальный - 29,2 грн. Для продажи минимальный курс – 29,29 грн, максимальный - 29,9 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,4 коп и составляет 3,119 грн. Средний курс продажи упал на 2,2 коп и составляет 3,688 грн за 10 российских рублей. Минимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками – 2,3 грн за 10 российских рублей, максимальный - 3,5 грн. Для продажи минимальный курс – 3,59 грн, максимальный – 3,9 грн.