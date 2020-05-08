Доллар на межбанке еще подешевел

В пятницу, 8 мая, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,83/26,86, к закрытию котировки составили 26,815/26,84.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,785, максимальные – 26,84. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,81, максимальные – 26,86.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,0649/29,0974, к закрытию котировки составили 29,0299/29,0569.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3626/0,3632, к закрытию котировки составили 0,3660/0,3665.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"