Доллар на межбанке подорожал, а евро – подешевел
24.12.2021, 17:20
Фото: depositphotos.com
В пятницу, 24 декабря, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,23/27,25, к закрытию котировки составили 27,24/27,26.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,215, максимальные – 27,245. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,235, максимальные – 27,265.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 30,8543/30,8769, к закрытию котировки составили 30,8384/30,8610.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3720/0,3724, к закрытию котировки составили 0,3694/0,3700.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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