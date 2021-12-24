Доллар на межбанке подорожал, а евро – подешевел

В пятницу, 24 декабря, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,23/27,25, к закрытию котировки составили 27,24/27,26.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,215, максимальные – 27,245. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,235, максимальные – 27,265.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 30,8543/30,8769, к закрытию котировки составили 30,8384/30,8610.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3720/0,3724, к закрытию котировки составили 0,3694/0,3700.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Анна Ишутина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.