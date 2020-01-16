Доллар на межбанке продолжает дорожать

В четверг, 16 января, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,08/24,11, к закрытию котировки составили 24,17/24,195.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,06, максимальные – 24,18. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,085, максимальные – 24,205.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 26,8516/26,8865, к закрытию котировки составили 26,9326/26,9604.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3911/0,3919, к закрытию котировки составили 0,3919/0,3925.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"