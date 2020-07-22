Доллар на межбанке продолжает расти

В среду, 22 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,74/27,77, к закрытию котировки составили 27,82/27,845.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,73, максимальные – 27,82. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,75, максимальные – 27,845.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 31,9897/32,0243, к закрытию котировки составили 32,2433/32,2695.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,392/0,3926, к закрытию котировки составили 0,3928/0,3935.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг".

Александра Шмыкова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.