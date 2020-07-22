Доллар на межбанке продолжает расти
22.07.2020, 17:04
Иллюстративное фото: pixabay.com
В среду, 22 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,74/27,77, к закрытию котировки составили 27,82/27,845.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,73, максимальные – 27,82. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,75, максимальные – 27,845.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 31,9897/32,0243, к закрытию котировки составили 32,2433/32,2695.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,392/0,3926, к закрытию котировки составили 0,3928/0,3935.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг".
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