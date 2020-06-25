Доллар на межбанке снова дорожает

В четверг, 25 июня, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,66/26,69, к закрытию котировки составили 26,72/26,74.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,66, максимальные – 26,72. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,69, максимальные – 26,74.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,9605/29,9915, к закрытию котировки составили 29,9718/29,9915.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3825/0,3834, к закрытию котировки составили 0,3858/0,3862.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"