Доллар на межбанке снова опустился

В четверг, 4 июля, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 25,93/25,97, к закрытию котировки составили 25,79/25,82.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,79, максимальные – 25,93. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,82, максимальные – 25,97.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 29,2568/29,2993, к закрытию котировки составили 29,0911/29,1146.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4094/0,4105, к закрытию котировки составили 0,4061/0,4067.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"