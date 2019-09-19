Доллар на межбанке стремится вниз

В четверг, 19 сентября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,63/24,67, к закрытию котировки составили 24,55/24,58.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 24,55, максимальные – 24,63. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 24,57, максимальные – 24,67.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 27,2038/27,2455, к закрытию котировки составили 27,1547/27,1879.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3827/0,3837, к закрытию котировки составили 0,3841/0,3847.

*здесь и далее согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"