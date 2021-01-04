Доллар подорожал. Итоги торгов на межбанке

В понедельник, 4 янвая, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,33/28,355, к закрытию котировки составили 28,435/28,455.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,30, максимальные – 28,44. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,325, максимальные – 28,46.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 34,7467/34,7774, к закрытию котировки составили 34,9437/34,9655.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3862/0,3867, к закрытию котировки составили 0,3864/0,3868.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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