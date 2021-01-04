Доллар подорожал. Итоги торгов на межбанке
04.01.2021, 17:23
Иллюстративное фото: depositphotos.com
В понедельник, 4 янвая, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 28,33/28,355, к закрытию котировки составили 28,435/28,455.
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 28,30, максимальные – 28,44. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 28,325, максимальные – 28,46.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по евро начались с котировок 34,7467/34,7774, к закрытию котировки составили 34,9437/34,9655.
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3862/0,3867, к закрытию котировки составили 0,3864/0,3868.
Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"
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