Доллар подорожал на 22 копейки, евро – на 36. Итоги торгов на межбанке

В понедельник, 21 декабря, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,98/28,01, к закрытию котировки составили 28,20/28,23.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,94, максимальные – 28,20. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,96, максимальные – 28,23.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 34,0656/34,0993, к закрытию котировки составили 34,4293/34,4631.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3738/0,3743, к закрытию котировки составили 0,3761/0,3767.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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