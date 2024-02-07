Доллар подорожал. Курсы валют в банках

Фото: Pexels

В среду, 7 февраля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 4 коп. и составляет 37,51 грн. Курс продаж повысился на 7 коп. до 38,13 грн.

Минимальный курс покупки доллара в банках составляет 37 грн, максимальный – 37,75 грн. Для продажи минимальный курс – 38 грн, максимальный – 38,98 грн.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Средний курс покупки евро вырос на 2 коп. и составил 40,45 грн. Курс продаж упал на 2 коп. до 41,36 грн.

Минимальный курс покупки для евро составляет 39,6 грн, максимальный – 41,1 грн. Для продажи минимальный курс – 41,1 грн, а максимальный – 42 грн.

Курсы валют можно просмотреть на нашем сайте.



Читайте также