Австрія відмовила Україні в екстрадиції ексглави НБУ Шевченка – Der Standard

Колишній голова правління НБУ, якому інкримінують розкрадання 206 млн грн Укргазбанку, заявляє про політичне переслідування з боку Офісу президента

Кирило Шевченко (Фото: пресслужба Нацбанку)

Австрійські суди відхилили запит української влади про екстрадицію колишнього голови правління Національного банку Кирила Шевченка. Про це йдеться у публікації австрійського видання Der Standard.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе Сам Шевченко, заявивши про політичне переслідування з боку Офісу президента, попросив політичного притулку в Австрії.

У коментарі виданню колишній голова НБУ назвав відкриту проти нього справу НАБУ "класичним політичним переслідуванням", як основну причину назвавши свою безкомпромісність на посаді голови Нацбанку та відмову проводити емісію гривні та знизити облікову ставку у перший рік війни.

Читайте також: Ексголова НБУ Шевченко про кримінальну справу, політичний тиск та плани повернутися

"Він [Кирило Шевченко] бачить підтримку у звіті української неурядової організації "Харківська правозахисна група", яка, як стверджується, виявила докази політичних переслідувань [у його справі]", – пише Der Standard.

Як каже Шевченко, він упевнений, що в Австрії влада ставитиметься до нього справедливо.

НАБУ відмовилося від коментарів австрійському виданню.

На початку жовтня 2022 року Кирило Шевченко звільнився з посади голови НБУ за станом здоров’я та виїхав за кордон на лікування. Наступного дня йому та ще чотирьом особам повідомили підозру у справі про розкрадання 206 млн грн Укргазбанку.

Шевченко не погодився з підозрою і звинуватив НАБУ в заангажованості. Банкіра заарештували заочно, оскільки він перебуває в Австрії.