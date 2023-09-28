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НАБУ завершило розслідування проти ексголови Нацбанку Шевченка. Він не визнає вину

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28.09.2023, 14:59
НАБУ завершило розслідування проти ексголови Нацбанку Шевченка. Він не визнає вину - Фото
Фото: пресслужба форуму Україна 30

Національне антикорупційне бюро завершило розслідування проти колишнього голови правління Нацбанку Кирила Шевченка і разом зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою відкрило матеріали провадження стороні захисту. Про це йдеться на сайті НАБУ.

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Справа проти Шевченка стосується періоду, коли він був головою правління Укргазбанку.

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Йому, колишньому заступнику голови правління Укргазбанку Денису Чернишову та ще п'ятьом підозрюваним інкримінують створення злочинної організації, привласнення майна, службове підроблення та легалізацію коштів.

НАБУ вважає, що у 2014-2020 роках Укргазбанк уклав щонайменше 52 фіктивні агентські договори із фізичними та юридичними особами, які нібито залучили до банку великих клієнтів. Насправді посередництво відбувалося лише на папері: клієнти розміщували кошти в Укргазбанку або за власною ініціативою, або на вимогу закону. За такою схемою з банку нібито вивели 206 млн грн.

Троє фіктивних агентів визнали вину та пішли на угоду зі слідством, отримавши вироки без тюремного строку.

Але Шевченко свою вину не визнає, а навпаки – вважає себе рятівником Укргазбанку.

В інтерв'ю LIGA.net він сказав, що співпраця з агентами була антикризовим рішенням та звичайною ринковою практикою, яку просто до нього ніхто не застосовував у держбанках.

"Звичайно, використання цього інструменту у державному банку було абсолютно нестандартним рішенням. Воно, до речі, дало можливість не просто врятувати банк від банкрутства, а вивести його на лідерські позиції та зробити одним із лідерів ринку", – сказав Шевченко.

Він вважає, що без застосування цього інструменту Укргазбанк міг би просто зникнути.

  • На початку жовтня 2022 року Кирило Шевченко звільнився з посади голови НБУ за станом здоров’я та виїхав за кордон на лікування. Наступного дня йому та ще чотирьом особам повідомили підозру у справі про розкрадання 206 млн грн Укргазбанку.
  • Шевченко не погодився з підозрою і звинуватив НАБУ в заангажованості. Банкіра заарештували заочно, оскільки він перебуває в Австрії.
Андрій Водяний
НАБУУкргазбанкНБУКирило Шевченко
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