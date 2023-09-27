Справа НАБУ щодо Укргазбанку. Троє фіктивних агентів визнали вину й уникли в'язниці

Вищий антикорупційний суд у вівторок, 26 вересня, затвердив угоди про визнання винуватості, укладені між трьома обвинуваченими та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою у справі, яка стосується одного з державних банків. Про це повідомила пресслужба ВАКС.

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Імена підозрюваних та обставини справи суд не повідомляє, але у судовому реєстрі вказано, що на 26 вересня ВАКС повинен був розглядати кримінальне провадження проти трьох обвинувачених, виділене з так званої "справи Укргазбанку". Один із головних фігурантів цієї справи – колишній голова правління банку та колишній голова НБУ Кирило Шевченко.

Підозрювані на момент вчинення кримінального правопорушення були фізичними особами-підприємцями.

За угодою зі слідством вони визнали вину за ч. 2 ст. 209 (відмивання грошей), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу та отримали по п'ять років позбавлення волі умовно – з іспитовим строком один рік. Кожному з них також призначили штраф у розмірі 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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Кирилу Шевченку, його колишньому заступнику в Укргазбанку Денису Чернишову та іншим підозрюваним в основній справі інкримінують створення злочинної організації та легалізацію коштів.

НАБУ вважає, що у 2014-2020 роках Укргазбанк уклав щонайменше 52 фіктивні агентські договори із фізичними та юридичними особами, які нібито залучили до банку великих клієнтів. Насправді посередництво відбувалося лише на папері: клієнти розміщували кошти в Укргазбанку або за власною ініціативою, або на вимогу закону. За такою схемою з банку вивели 206 млн грн.