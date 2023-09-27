Дело НАБУ по Укргазбанку. Трое фиктивных агентов признали вину и избежали тюрьмы

Высший антикоррупционный суд во вторник, 26 сентября, утвердил соглашения о признании виновности, заключенные между тремя обвиняемыми и Специализированной антикоррупционной прокуратурой по делу, касающемуся одного из государственных банков. Об этом сообщила пресс-служба ВАКС.

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Имена подозреваемых и обстоятельства дела суд не называет, но в судебном реестре указано, что на 26 сентября ВАКС должен был рассматривать уголовное производство против трех обвиняемых, выделенное из так называемого "дела Укргазбанка". Один из главных фигурантов этого дела – бывший глава правления банка и бывший глава НБУ Кирилл Шевченко.

Подозреваемые на момент совершения уголовного преступления были физическими лицами-предпринимателями.

По соглашению со следствием они признали вину по ч. 2 ст. 209 (отмывание денег), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса и получили по пять лет лишения свободы условно – с испытательным сроком один год. Каждому из них также был назначен штраф в размере 250 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Кириллу Шевченко, его бывшему заместителю в Укргазбанке Денису Чернышеву и другим подозреваемым в основном деле инкриминируют создание преступной организации и легализацию средств.

НАБУ считает, что в 2014-2020 годах Укргазбанк заключил по меньшей мере 52 фиктивных агентских договора с физическими и юридическими лицами, якобы привлекшими в банк крупных клиентов. На самом деле посредничество происходило только на бумаге: клиенты размещали средства в Укргазбанке либо по собственной инициативе, либо по требованию закона. По такой схеме из банка вывели 206 млн грн.