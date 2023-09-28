НАБУ завершило расследование против экс-главы Нацбанка Шевченко. Он не признает вину

Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование против бывшего главы правления Нацбанка Кирилла Шевченко и вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой открыло материалы производства стороне защиты. Об этом говорится на сайте НАБУ.

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Дело против Шевченко касается периода, когда он являлся председателем правления Укргазбанка.

Ему, бывшему заместителю председателя правления Укргазбанка Денису Чернышеву и еще пяти подозреваемым инкриминируют создание преступной организации, присвоение имущества, служебный подлог и легализацию средств.

НАБУ считает, что в 2014-2020 годах Укргазбанк заключил по меньшей мере 52 фиктивных агентских договора с физическими и юридическими лицами, якобы привлекшими в банк крупных клиентов. На самом деле посредничество происходило только на бумаге: клиенты размещали средства в Укргазбанке либо по собственной инициативе, либо по требованию закона. С помощью такой схемы из банка якобы вывели 206 млн грн.

Три фиктивных агента признали вину и пошли на соглашение со следствием, получив приговоры без тюремного срока.

Но Шевченко вину не признает, а наоборот – считает себя спасителем Укргазбанка.

В интервью LIGA.net он сказал, что сотрудничество с агентами было антикризисным решением и обычной рыночной практикой, которую просто к нему никто не применял в госбанках.

"Конечно, использование этого инструмента в государственном банке было абсолютно нестандартным решением. Оно между тем дало возможность не просто спасти банк от банкротства, а вывести его на лидерские позиции и сделать его одним из лидеров рынка", – сказал Шевченко.

Он считает, что без применения этого инструмента Укргазбанк мог просто исчезнуть.