НАБУ завершило расследование против экс-главы Нацбанка Шевченко. Он не признает вину
Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование против бывшего главы правления Нацбанка Кирилла Шевченко и вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой открыло материалы производства стороне защиты. Об этом говорится на сайте НАБУ.
Дело против Шевченко касается периода, когда он являлся председателем правления Укргазбанка.
Ему, бывшему заместителю председателя правления Укргазбанка Денису Чернышеву и еще пяти подозреваемым инкриминируют создание преступной организации, присвоение имущества, служебный подлог и легализацию средств.
НАБУ считает, что в 2014-2020 годах Укргазбанк заключил по меньшей мере 52 фиктивных агентских договора с физическими и юридическими лицами, якобы привлекшими в банк крупных клиентов. На самом деле посредничество происходило только на бумаге: клиенты размещали средства в Укргазбанке либо по собственной инициативе, либо по требованию закона. С помощью такой схемы из банка якобы вывели 206 млн грн.
Три фиктивных агента признали вину и пошли на соглашение со следствием, получив приговоры без тюремного срока.
Но Шевченко вину не признает, а наоборот – считает себя спасителем Укргазбанка.
В интервью LIGA.net он сказал, что сотрудничество с агентами было антикризисным решением и обычной рыночной практикой, которую просто к нему никто не применял в госбанках.
"Конечно, использование этого инструмента в государственном банке было абсолютно нестандартным решением. Оно между тем дало возможность не просто спасти банк от банкротства, а вывести его на лидерские позиции и сделать его одним из лидеров рынка", – сказал Шевченко.
Он считает, что без применения этого инструмента Укргазбанк мог просто исчезнуть.
- В начале октября 2022 года Кирилл Шевченко уволился с должности главы НБУ по состоянию здоровья и уехал за границу на лечение. На следующий день ему и еще четырем лицам сообщили подозрение по делу о хищении 206 млн грн Укргазбанка.
- Шевченко не согласился с подозрением и обвинил НАБУ в заангажированности. Банкир арестован заочно, поскольку он находится в Австрии.
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