Австрия отказала Украине в экстрадиции экс-главы НБУ Шевченко – Der Standard

Бывший глава правления НБУ, которому инкриминируют хищение 206 млн грн Укргазбанка, заявляет о политическом преследовании со стороны Офиса президента

Кирилл Шевченко (Фото: пресс-служба Нацбанка)

Австрийские суды отклонили запрос украинских властей об экстрадиции бывшего главы правления Национального банка Кирилла Шевченко. Об этом говорится в публикации австрийского издания Der Standard.

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Сам Шевченко, заявив о политическом преследовании со стороны Офиса президента, попросил политического убежища в Австрии.

В комментарии изданию бывший глава НБУ назвал открытое против него дело НАБУ "классическим политическим преследованием", основной причиной назвав свою бескомпромиссность в должности главы Нацбанка и отказ проводить эмиссию гривни и снизить учетную ставку в первый год войны.

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"Он [Кирилл Шевченко] видит поддержку в отчете украинской неправительственной организации "Харьковская правозащитная группа", которая, как утверждается, выявила доказательства политических преследований [по его делу]", – пишет Der Standard.

Как говорит Шевченко, он уверен, что в Австрии власть будет относиться к нему справедливо.

НАБУ отказалось от комментариев австрийскому изданию.