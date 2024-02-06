Австрия отказала Украине в экстрадиции экс-главы НБУ Шевченко – Der Standard
Австрийские суды отклонили запрос украинских властей об экстрадиции бывшего главы правления Национального банка Кирилла Шевченко. Об этом говорится в публикации австрийского издания Der Standard.
Сам Шевченко, заявив о политическом преследовании со стороны Офиса президента, попросил политического убежища в Австрии.
В комментарии изданию бывший глава НБУ назвал открытое против него дело НАБУ "классическим политическим преследованием", основной причиной назвав свою бескомпромиссность в должности главы Нацбанка и отказ проводить эмиссию гривни и снизить учетную ставку в первый год войны.
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"Он [Кирилл Шевченко] видит поддержку в отчете украинской неправительственной организации "Харьковская правозащитная группа", которая, как утверждается, выявила доказательства политических преследований [по его делу]", – пишет Der Standard.
Как говорит Шевченко, он уверен, что в Австрии власть будет относиться к нему справедливо.
НАБУ отказалось от комментариев австрийскому изданию.
- В начале октября 2022 года Кирилл Шевченко уволился с должности главы НБУ по состоянию здоровья и уехал за границу на лечение. На следующий день ему и еще четырем лицам сообщили подозрение по делу о хищении 206 млн грн Укргазбанка.
- Шевченко не согласился с подозрением и обвинил НАБУ в заангажированности. Банкир арестован заочно, поскольку он находится в Австрии.
- 24 октября НАБУ объявило Шевченко в розыск. В ноябре Шевченко объявили в международный розыск.