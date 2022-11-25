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Экс-глава НБУ Шевченко нашелся в Вене. Адвокаты говорят, что он там на лечении

Цей матеріал також доступний українською
25.11.2022, 11:38
Экс-глава НБУ Шевченко нашелся в Вене. Адвокаты говорят, что он там на лечении - Фото
Фото: Украинская правда

Бывший глава Национального банка Кирилл Шевченко, объявленный в международный розыск по подозрению в хищении денег Укргазбанка, находится в столице Австрии Вене.

Информацию об этом впервые обнародовал на одном из недавних заседаний в Высшем антикоррупционном суде адвокат Чернышова, а 25 ноября это подтвердила Украинская правда.

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Журналисты заметили Шевченко в Вене, где также находится экс-заместитель министра юстиции Денис Чернышев, которого тоже объявили в международный розыск по делу Укргазбанка.

Кроме того, на прошлой неделе Центр противодействия коррупции опубликовал фотографию Шевченко в одном из венских кафе вместе с еще одним подозреваемым (но уже по другому уголовному делу) Александром Грановским.

По данным адвоката Шевченко, его клиент находится на обследовании и лечении в Вене и имеет там место жительства.

  • В начале октября Кирилл Шевченко уволился с должности главы НБУ по состоянию здоровья и уехал за границу.
  • На следующий день ему сообщили подозрение по делу о хищении 206 млн грн Укргазбанка, а затем объявили в международный розыск.
  • Сам Кирилл Шевченко заявил, что сообщил НАБУ о своем местонахождении и обвинил Бюро в ангажированности.

Читайте также: Розыск Кирилла Шевченко. Что известно о деле на 200 млн грн против экс-топов Укргазбанка

Андрій Водяний
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австрия Укргазбанк набу розыск вена Кирилл Шевченко денис чернышев
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