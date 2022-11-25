Экс-глава НБУ Шевченко нашелся в Вене. Адвокаты говорят, что он там на лечении

Бывший глава Национального банка Кирилл Шевченко, объявленный в международный розыск по подозрению в хищении денег Укргазбанка, находится в столице Австрии Вене.

Информацию об этом впервые обнародовал на одном из недавних заседаний в Высшем антикоррупционном суде адвокат Чернышова, а 25 ноября это подтвердила Украинская правда.

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Журналисты заметили Шевченко в Вене, где также находится экс-заместитель министра юстиции Денис Чернышев, которого тоже объявили в международный розыск по делу Укргазбанка.

Кроме того, на прошлой неделе Центр противодействия коррупции опубликовал фотографию Шевченко в одном из венских кафе вместе с еще одним подозреваемым (но уже по другому уголовному делу) Александром Грановским.

По данным адвоката Шевченко, его клиент находится на обследовании и лечении в Вене и имеет там место жительства.

В начале октября Кирилл Шевченко уволился с должности главы НБУ по состоянию здоровья и уехал за границу.

На следующий день ему сообщили подозрение по делу о хищении 206 млн грн Укргазбанка, а затем объявили в международный розыск.

Сам Кирилл Шевченко заявил, что сообщил НАБУ о своем местонахождении и обвинил Бюро в ангажированности.

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Андрій Водяний

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