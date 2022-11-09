Бывшего главу НБУ Шевченко объявили в международный розыск

Национальное антикоррупционное бюро Украины 28 октября объявило бывшего главу Национального банка Кирилла Шевченко в международный розыск. Об этом LIGA.net сказала спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк.

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Шевченко, по его словам, находится в одной из стран Европейского Союза.

В комментарии в среду он заявил, что не отказывается от сотрудничества со следствием, и пожаловался на действия НАБУ и САП.

Шевченко утверждает, что его защитникам "забыли" предоставить копию ходатайства об избрании меры пресечения в виде ареста, а затем якобы дали только одну ночь на то, чтобы ознакомиться с 10 томами уголовного производства.

"В конце концов, во время утреннего судебного заседания адвокатом было заявлено ходатайство о моей готовности и желании принять участие в судебном процессе в режиме видеоконференции. А также – просьба предоставить больше времени для проработки 5000 листов материалов дела. Ни одно из ходатайств удовлетворено не было. Суд почему-то решил, что моему единственному защитнику было достаточно отведенного времени – одной ночи – для обработки материалов и подготовки возражений к ходатайству", – заявил он.

Дело против Шевченко касается периода его работы в Укргазбанке. По версии НАБУ, в 2014-2020 годах Укргазбанк заключил по меньшей мере 52 фиктивных агентских договора с физическими и юридическими лицами, якобы привлекшими в банк крупных клиентов.

На самом деле посредничество происходило только на бумаге: клиенты размещали средства в Укргазбанке либо по собственной инициативе, либо по требованию закона. По такой схеме из банка вывели 206 млн грн.

Подозреваемых пятеро. Кроме Кирилла Шевченко, это два тогдашних заместителя председателя правления Укргазбанка, директор департамента по работе с корпоративными VIP-клиентами и его заместитель.

Шевченко уехал за границу до вручения подозрения и оттуда заявил о политическом давлении.

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Андрій Водяний , Юрій Смірнов

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