Бывшего главу НБУ Шевченко объявили в международный розыск
Национальное антикоррупционное бюро Украины 28 октября объявило бывшего главу Национального банка Кирилла Шевченко в международный розыск. Об этом LIGA.net сказала спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
Шевченко, по его словам, находится в одной из стран Европейского Союза.
В комментарии в среду он заявил, что не отказывается от сотрудничества со следствием, и пожаловался на действия НАБУ и САП.
Шевченко утверждает, что его защитникам "забыли" предоставить копию ходатайства об избрании меры пресечения в виде ареста, а затем якобы дали только одну ночь на то, чтобы ознакомиться с 10 томами уголовного производства.
"В конце концов, во время утреннего судебного заседания адвокатом было заявлено ходатайство о моей готовности и желании принять участие в судебном процессе в режиме видеоконференции. А также – просьба предоставить больше времени для проработки 5000 листов материалов дела. Ни одно из ходатайств удовлетворено не было. Суд почему-то решил, что моему единственному защитнику было достаточно отведенного времени – одной ночи – для обработки материалов и подготовки возражений к ходатайству", – заявил он.
- Дело против Шевченко касается периода его работы в Укргазбанке. По версии НАБУ, в 2014-2020 годах Укргазбанк заключил по меньшей мере 52 фиктивных агентских договора с физическими и юридическими лицами, якобы привлекшими в банк крупных клиентов.
- На самом деле посредничество происходило только на бумаге: клиенты размещали средства в Укргазбанке либо по собственной инициативе, либо по требованию закона. По такой схеме из банка вывели 206 млн грн.
- Подозреваемых пятеро. Кроме Кирилла Шевченко, это два тогдашних заместителя председателя правления Укргазбанка, директор департамента по работе с корпоративными VIP-клиентами и его заместитель.
- Шевченко уехал за границу до вручения подозрения и оттуда заявил о политическом давлении.
Читайте также: Розыск Кирилла Шевченко. Что известно о деле на 200 млн грн против экс-топов Укргазбанка
Комментарии