Конгрес США відхилив пропозицію виділити допомогу тільки Ізраїлю – без України
Палата представників Конгресу США відхилила пропозицію Республіканської партії щодо окремого пакета допомоги Ізраїлю на суму $17,6 млрд. Пакет не мав містити допомогу Україні. Про це повідомляє The Guardian.
Пропозиція була підтримана 249 членами Конгресу. Це на 40 голосів менше ніж дві третини голосів, які необхідні, щоб законопроєкт пройшов у прискореному порядку. 179 конгресменів виступили проти.
Демократи заявили, що хочуть проголосувати замість цього законопроєкту той, який також передбачатиме допомогу Україні, міжнародне гуманітарне фінансування та нові гроші для безпеки кордонів.
Противники назвали ізраїльське законодавство політичною хитрістю республіканців, щоб відвернути увагу від їхньої опозиції до законопроєкту Сенату вартістю $118 млрд, який поєднує в собі перегляд імміграційної політики США та нове фінансування охорони кордону з мільярдами доларів екстреної допомоги Україні, Ізраїлю та партнерам в Індії.
"Він (окремий законопроєкт. – Ред.) нічого не дає та затримує надання допомоги нашим союзникам і надання гуманітарної допомоги. Наші союзники стикаються з життєвими загрозами, а наші друзі та вороги у всьому світі спостерігають, чекаючи, як відповість Америка", — заявила конгресменка Роза Делауро, головна демократка у комітеті з асигнувань Палати представників, закликаючи опозицію проти документа, який стосується лише Ізраїлю.
- 4 лютого Білий дім розкритикував заяву спікера Палати представників Майка Джонсона, який у суботу ввечері анонсував окремий законопроєкт про надання допомоги Ізраїлю – без грошей для України.
- Байден погрожував застосувати своє вето щодо закону.