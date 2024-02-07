Конгресс США отклонил предложение выделить помощь только Израилю – без Украины

Законопроект об отдельной финансовой помощи Израилю провалился в США. Ранее Байден угрожал его ветировать

Здание Конгресса США (фото - Facebook Оксаны Маркаровой)

Палата представителей Конгресса США отклонила предложение Республиканской партии по отдельному пакету помощи Израилю на сумму $17,6 млрд. Пакет не должен предусматривать помощь Украине. Об этом сообщает The Guardian.

Предложение было поддержано 249 членами Конгресса. Это на 40 голосов меньше двух третей голосов, которые необходимы, чтобы законопроект прошел в ускоренном порядке. 179 конгрессменов выступили против.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Демократы заявили, что хотят проголосовать вместо этого законопроекта тот, который будет также предусматривать помощь Украине, международное гуманитарное финансирование и новые деньги для безопасности границ.

Противники назвали израильское законодательство политической хитростью республиканцев, чтобы отвлечь внимание от их оппозиции к законопроекту Сената стоимостью $118 млрд, который объединяет пересмотр иммиграционной политики США и новое финансирование охраны границы с миллиардами долларов экстренной помощи Украине, Израилю и партнерам в Индии.

"Он (отдельный законопроект. – Ред.) ничего не дает и задерживает оказание помощи нашим союзникам и оказание гуманитарной помощи. Наши союзники сталкиваются с жизненными угрозами, а наши друзья и враги во всем мире наблюдают, ожидая, как ответит Америка", — заявила конгрессмен Роза Делауро, главный демократ в комитете по ассигнованиям Палаты представителей, призывая оппозицию против документа, касающегося только Израиля.