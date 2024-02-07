Долар подорожчав. Курси валют у банках

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У середу, 7 лютого середній курс купівлі готівкового долара в українських банках, порівняно з вівторком, зріс на 4 коп. і складає 37,51 грн. Курс продажу підвищився на 7 коп. до 38,13 грн.

Мінімальний курс купівлі долара у банках становить 37 грн, максимальний – 37,75 грн. Для продажу мінімальний курс – 38 грн, максимальний – 38,98 грн.

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Середній курс купівлі євро зріс на 2 коп. і склав 40,45 грн. Курс продажу впав на 2 коп. до 41,36 грн.

Мінімальний курс купівлі для євро становить 39,6 грн, максимальний – 41,1 грн. Для продажу мінімальний курс – 41,1 грн, а максимальний – 42 грн.

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