Доллар стабилен. Итоги торгов на межбанке

В среду, 11 августа, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 26,775/26,795, к закрытию котировки не изменились.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,775, максимальные – 26,82. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,795, максимальные – 26,84.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 31,3535/31,3742, к закрытию котировки составили 31,4204/31,4439.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3620/0,3626, к закрытию котировки составили 0,3628/0,3632.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

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Анна Ишутина

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