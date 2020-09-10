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Доллар вновь подорожал. Евро превысил 33 грн. Итоги торгов на межбанке

10.09.2020, 17:16
Доллар вновь подорожал. Евро превысил 33 грн. Итоги торгов на межбанке - Фото
Иллюстративное фото: welcomia/freepik.com

В четверг, 10 сентября, торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 27,81/27,83, к закрытию котировки составили 27,85/27,87.

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 27,81, максимальные – 27,85. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 27,83, максимальные – 27,87.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по евро начались с котировок 32,8881/32,9089, к закрытию котировки составили 33,1442/33,1653.

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3694/0,3698, к закрытию котировки составили 0,3723/0,3729.

Согласно данным, полученным LIGA.net от "УкрДилинг"

Анна Ишутина
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