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Доля неработающих кредитов рекордно сократилась - НБУ

Доля неработающих кредитов рекордно сократилась - НБУ
30.09.2019, 17:07

Впервые за последние годы объем NPL в банках Украины ниже 50%

С начала года объем проблемных кредитов (NPL) впервые за последние годы снизился ниже уровня 50% и на 1 сентября составил 49,3% (-3,6 п.п. с начала года).

Как отмечают в пресс-службе Национального банка Украины, на улучшение улучшение кредитных портфелей банков влияют несколько факторов.

Во-первых, рост нового розничного кредитования (на около 30% г/г). За восемь месяцев доля неработающих кредитов в этом сегменте уменьшилась на 6,55 п.п. до 39,5%.

Во-вторых, значительные реструктуризации кредитного портфеля госбанками более чем на 30 млрд грн за счет механизма добровольного финреструктуризации. Это позволило госбанкам (без ПриватБанка) с начала года снизить уровень NPL с 55% до 49%.

В НБУ отмечают, что качество общего кредитного портфеля повысилось почти во всех группах банков. Наиболее ощутимо это заметно в частных и иностранных банках(без банков с российским капиталом) - до 20,2%. Доля неработающих кредитов в пяти крупнейших иностранных банках составляет лишь 13%.

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НБУ проблемные кредиты NPL
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