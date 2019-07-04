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04.07.2019, 13:44

НБУ заставит банки избавиться от проблемных кредитов

НБУ заставит банки избавиться от проблемных кредитов

Нацбанк готовит документ, который заставит банки более активно работать с портфелями проблемных кредитов

Национальный банк Украины заканчивает подготовку регуляторного акта, который обяжет банки создать графики сокращения портфелей NPL-кредитов. Об этом на пресс-конференции заявил директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук, передает корреспондент LIGA.net.

"Уровень NPL, если не учитывать статистический эффект от выдачи новых кредитов, фактически не меняется в течение последних двух лет, - отметил он. - Мы хотим заставить банки более активно работать с этими портфелями".

По словам Ваврищука, НБУ будет требовать от банков четкие графики решения проблемных NPL и в дальнейшем намерен следить за их выполнением.

При этом, как отметил представитель Нацбанка, две трети проблемного портфеля в банковском секторе приходится на госбанки.

Ранее в НБУ завили о планах повысить требования к банкам, предоставляющими потребительские кредиты, чтобы предотвратить возможные риски для финучреждений во время кризиса. Нацбанк назвал потребительское кредитование одним из ключевых рисков для финансового сектора Украины.

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Теги: НБУ, проблемные кредиты, NPL
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