НБУ назвал главные вызовы для финансовой стабильности страны

Неблагоприятное развитие событий вокруг ПриватБанка и пауза в сотрудничестве с МВФ являются ключевыми рисками для финансового сектора Украины. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Краткосрочная задача - активизировать сотрудничество с МВФ

Текущая программа завершается в начале следующего года. Учитывая, что Украине необходимо реализовать еще большой перечень реформ, а экономика остается достаточно уязвимой к внешним рискам, НБУ считает целесообразным инициировать новую долгосрочную программу сотрудничества с МВФ, вероятно, еще до завершения текущей программы Stand By.

Потребительское кредитование стремительно развивается, но не все банки готовы к потенциальным рискам

В НБУ отметили, что быстрый рост потребительского кредитования продолжается уже второй год. Темп прироста необеспеченных кредитов населению, по информации НБУ, превышает 30% в годовом выражении восемь кварталов подряд.

По данным Нацбанка, на сегодня розничные кредиты составляют 18,4% кредитного портфеля банковского сектора, генерируя около 40% дохода от кредитования.

"Большинство банков адекватно оценивает возможные потери по таким кредитам и формирует по ним достаточные резервы в текущих макроэкономических условиях. Однако оценки возможных кредитных убытков в случае кризиса слишком оптимистичны", - считает регулятор.

"Для оценки необходимых резервов ряд банков использует модели, нечувствительные к резкому ухудшению макроэкономических показателей. Поэтому если реализуется неблагоприятный сценарий - банки могут не сформировать соответствующие резервы на опережение", - убеждены в НБУ.

Чтобы избежать этого, в будущем НБУ может повысить вес риска по необеспеченным потребительским кредитам. Риски Нацбанк предлагает покрыть капиталом.

Банки должны использовать прибыли для формирования запаса капитала

По данным НБУ, за пять месяцев 2019 года украинские банки получили рекордных 23.4 млрд грн чистой прибыли, что на 83% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Высокие прибыли регулятор связывает с развитием розничного кредитования и ростом спроса на банковские услуги, что гарантирует высокие комиссионные доходы.

"Банки должны использовать высокие прибыли на формирование запаса капитала. В ближайшие годы требования к капиталу существенно повышаться: нужно будет формировать буфера консервации и системной важности (для системно важных банков), а также покрывать капиталом операционный и рыночный риски (сейчас только кредитный риск)", - считает регулятор.

Уровень долларизации балансов банков постепенно снижается

По информации Нацбанка, сейчас доля валютных депозитов и кредитов немного превышает 40% от общих объемов.

"Среди клиентов банков до сих пор многие компании с кредитами в иностранной валюте, но с доходами почти исключительно в гривне. Национальный банк ожидает, что постепенно уровень долларизации будет снижаться естественным путем", - отметили в НБУ.

По прогнозам регулятора, снижению долларизации будут способствовать сохранение макроэкономической стабильности, замедление инфляции и высокая разница между депозитными ставками в гривне и иностранной валюте.

По оценкам НБУ, естественный уровень долларизации для Украины составляет около 20%.

НБУ продолжит работу над усилением устойчивости банковского сектора

В Нацбанке считают, что для усиления устойчивости банковского сектора необходимо утвердить Положение об организации процесса управления проблемными активами в банках Украины. Банки в свою очередь должны будут разработать и внедрить стратегию и оперативный план управления неработающими активами. По мнению регулятора, это сократит долю и объем проблемных кредитов.

Кроме того, Кабмину необходимо принять решение, которое упорядочит процесс урегулирования проблемных активов в государственных банках и запустит механизм расчистки их балансов от неработающих кредитов, считают в НБУ.

Также НБУ планирует утвердить в конце 2019 года и ввести в 2020 году методику расчета нового норматива ликвидности - коэффициента чистого стабильного финансирования (net stable funding ratio, NSFR). Вместе с тем, НБУ в течение 2019 года намерен обнародовать проект новой методики расчета достаточности капитала, чтобы учесть покрытие не только кредитного, но и операционного и рыночного рисков.

Практика расчета начнется в тестовом режиме в 2020 году, полноценное внедрение новой методики запланировано на 2021 год.