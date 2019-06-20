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20.06.2019, 15:41

Получить потребительский кредит станет сложнее

Получить потребительский кредит станет сложнее

Регулятор планирует принять меры, чтобы предотвратить возможные риски для банков, предоставляющих потребительские кредиты

В Национальном банке Украины планируют повысить требования к банкам, предоставляющими потребительские кредиты, чтобы предотвратить возможные для них риски во время кризиса. Об этом говорится в июньском "Отчете о финансовой стабильности".

В НБУ отмечают, что стремительное развитие потребительского кредитования является естественным в период восстановления экономики после кризиса. Для банков это создает возможность высоких заработков, однако сопровождается одновременно и определенными рисками:

  • население с низкими доходами более активно занимает - его долговая нагрузка стремительно растет;
  • в условиях высокой конкуренции банки снижают требования к заемщикам, чтобы сохранить динамику их притока, поэтому профиль усредненного клиента ухудшается;
  • банки иногда недооценивают кредитные риски (PD и EL) как по базовому, так и по негативному сценарию;
  • потребительское кредитование стимулирует спрос на импорт, что создает дополнительные риски для платежного баланса.

Учитывая эти риски, НБУ планирует, во-первых, отслеживать модели оценивания параметров (PD, LGD) резервирование по МСФО 9. В Нацбанке считают, что банки должны повысить свою чувствительность к макроэкономическим условиям.

Кроме того, в Нацбанке собираются стимулировать постоянную актуализизацию банками скоринговых моделей и подходов к оценке кредитных рисков. Регулятор считает, что финучреждения должны накапливать качественную статистику по кредитному портфелю.

В Нацбанке также будут пересматривать регуляторные требования к расчету пруденциальных резервов по необеспеченным потребительским кредитам.

Еще регулятор обещает рассмотреть "возможность повышения весов риска для необеспеченных потребительских кредитов". "Это необходимо, чтобы банки имели достаточный запас капитала для поглощения возможных убытков от этого сегмента на случай кризисных явлений", – отмечают в НБУ.

Ранее Нацбанк назвал потребительское кредитование одним из ключевых рисков для финансового сектора Украины.

 

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Теги: потребительское кредитование, НБУ
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