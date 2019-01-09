Госбанки будут отчитываться о реструктуризации плохих кредитов

Совет финансовой стабильности разработал рекомендации для госбанков, согласно которым они должны проводить реструктуризацию крупных проблемных кредитов (NPLs). Банки будут раз в полгода отчитываться о проделанной работе. Первый отчет СФС заслушает уже в феврале.

Документ утвержден в конце декабря. Согласно сообщению НБУ, он соответствует договоренностям Украины с МВФ: одним из пунктов меморандума новой программы сотрудничества значится активизация работы с проблемными кредитами.

Реклама

Реклама

Согласно рекомендациям, ключевое условие для реструктуризации – желание самого должника и жизнеспособность его бизнеса.

Оценку заемщика проводит независимый советник, окончательное решение принимают набсоветы (у Ощадбанка и Укрэксимбанка их пока нет, но пока закону органы нужно сформировать до мая 2019 года). При необходимости банк может инициировать forensic-аудит должника.

Банк должен оценить выгоды от реструктуризации и сравнить их со взятием на баланс залога по кредиту.

Авторы рекомендаций считают целесообразным введение представителей банков-кредиторов (через советников) в набсовет компании, чьи кредиты подлежат реструктуризации.

По данным регулятора, объем неработающих кредитов в трех госбанках (Ощадбанк, Укрэксим, Укргазбанк) на конец ноября 2018 года составлял 194 млрд грн. Рекомендации касаются только крупных кредитов, на которые приходится больше 5% регулятивного капитала финучреждений. Документ не является обязательным, но его могут использовать и коммерческие банки.