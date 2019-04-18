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18.04.2019, 20:30

ЕС и США высказались об отмене национализации ПриватБанка

ЕС и США высказались об отмене национализации ПриватБанка

ЕС и США синхронно отмечают, что национализация была правильным решением

Представительство Европейского союза и посольство Соединенных Штатов Америки в Украине синхронно прокомментировали ситуацию вокруг признания судом незаконной национализации ПриватБанка. Оба сообщения почти дословно цитируют друг-друга. 

"В 2016 году медународные партнеры поддержали решение правительства и НБУ национализировать ПриватБанк, что было единственным эффективным способом защиты его вкладчиков, несмотря на то, что для этого понадобилось 160 млрд грн вливаний в капитал банка", - говорится в релизе посольства США.

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Как добавляют авторы сообщения, одним из ключевых положительных результатов перехода банка в госсобственность стала реформа корпоративного управления и создание независимого набсовета. "Важно, что украинские власти продолжают усилия по возмещению убытков, нанесенных собственниками обанкротившихся банков", - отмечают дипломаты. 

Как добавляют в представительстве ЕС, Генпрокуратуре и украинским судам нужно уделить больше внимания доказательствам о масштабном мошенничестве в ПриватБанке, которые были представлены в расследовании американских аудиторов Kroll, выполненного по заказу НБУ.

"Международные партнеры Украины будут тщательно мониторить развитие этой ситуации", - резюмировали в представительстве ЕС.

18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию ПриватБанка по иску экс-собственника финучреждения Игоря Коломойского.

Как пояснили в суде, НБУ, который вместе с Минфином, Фондом гарантирования вкладов физлиц и Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку выступает ответчиком по делу, не смог предоставить доказательства о достаточных основаниях для признания банка неплатежеспособным. В Нацбанке заявили, что будут готовить апелляцию.

Подробности: Суд признал незаконной национализацию ПриватБанка. Это серьезно?

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Теги: национализация Приватбанка, игорь коломойский
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