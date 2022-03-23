Французский банк Crédit Agricole сворачивает деятельность в России

Французский банк Crédit Agricole сообщил, что решил свернуть свою деятельность в России в ответ на ее агрессию против Украины. Об этом говорится на официальном сайте банка.

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Банковская группа уже связалась со своими клиентами, чтобы установить условия прекращения услуг, предоставляемых Crédit Agricole в России. Французский банк в РФ представлен только корпоративным банком Crédit Agricole CIB и не занимается розничной деятельностью. Там работает 170 человек.

Украинский Креди Агриколь Банк продолжает работать и предоставлять основные банковские услуги.

Он насчитывает 148 отделений и 2400 сотрудников, обслуживающих более 400 000 частных и корпоративных клиентов.

Crédit Agricole присоединился к растущему списку европейских банков, решивших пересмотреть свое присутствие в России, сокращают деятельность или полностью выходят с российского рынка. 21 марта шведский SEB заявил, что не будет продолжать деятельность в России.

17 марта австрийский Raiffeisen Bank International заявил, что рассматривает возможность выхода из России, несмотря на то, что это один из ее наиболее прибыльных рынков.

Андрей Водяный

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